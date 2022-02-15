2022/02/15 | 15:07 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تنشر التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها
110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن، الحكم
بعدم دستورية قانون النفط والغاز
لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
وإلغائه لمخالفته
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة نون الخبرية تنشر التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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