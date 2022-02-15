وكالة نون الخبرية تنشر التفاصيل الكاملة لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط اقليم كردستان (فيديو)

2022/02/15 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها

بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها

110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن، الحكم

بعدم دستورية قانون النفط والغاز

لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007

وإلغائه لمخالفته

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