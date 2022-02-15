كوبا وأزمة أوكرانيا - حازم كويي

2022/02/15 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي كلاوس يواكيم هيرمانترجمة:حازم كوييقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكومسومولسكايا برافدا: "عندما توقع روسيا والولايات المتحدة إعلاناً جديداً عن نهاية الحرب الباردة، لا يمكن إلا أن نحلم به".



وهذا ماتذكره مراسل الصحيفة للأول من شباط (فبراير)، قبل 30 عاماً، في كامب ديفد بوجود الرئيسان جورج بوش وبوريس يلتسين.



لقد بشروا بعصر من "الصداقة والشراكة".



وفي هذه الذكرى السنوية التي ......





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