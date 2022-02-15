يوم الشهيد الشيوعي بمنظار أخر - مازن الحسوني

2022/02/15 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني يحتفل الشيوعيون كل عام بيوم 14/2 يومأ للشهيد الشيوعي والذي يصادف يوم اعدام مؤسس الحزب فهد في عام 1949.الأحتفاليات التي تقيمها منظمات الحزب في مدن العراق وخارجه تستذكر هؤلاء الشهداء الأبطال ومأثرهم النضالية وتضحياتهم الغالية .أحتفاليات تغلب عليها أجواء الحزن والمرارة وذرف الدموع على هؤلاء الشجعان .لكن هل هذه الطريقة هي المناسبة للأحتفال بهم والتي تستحقها تضحيات هؤلاء الشهداء؟دول الع ......





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