الاتحاد البرازيلي يعترض على إعادة مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022

2022/02/15 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اعتراضه على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإعادة مباراة راقصي السامبا مع الأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال الفيفا إنه سيحدد لاحقا موعد ومكان المباراة التي ألغيت بسبب مشاكل تتعلق بفيروس كورونا، كما تم تغريم الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني.

وعلق الاتحاد البرازيلي، في بيان على موقعه الرسمي: “يعلن الاتحاد عدم موافقته على الحكم الذي نشرته لجنة الانضباط في الفيفا، يوم الإثنين، الخاص بمباراة الأرجنتين”.

وأضاف: “يسلط الاتحاد الضوء أيضًا على أنه طلب بالفعل أسباب القرار من الفيفا، وبعد التحليل من قبل القسم القانوني ورئاسة الاتحاد، سنلعن الإجراءات التي سيتم اعتمادها بعد ذلك”.

وألغيت مباراة البرازيل والأرجنتين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث توقفت بعد بدايتها بنحو 7 دقائق، بعد اقتحام مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية، أرض الملعب، مطالبين بخروج 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين لضرورة تواجدهم في الحجر الصحي.

وأدى ذلك إلى توقف المباراة وخروج لاعبي المنتخب الأرجنتيني.

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