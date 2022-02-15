التربية تنفي صدور قرار بشأن النصف الثاني للعام الدراسي الخالي

2022/02/15 | 15:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجد تعليمات جديدة تتعلق بتوقيتات الدوام الرسمي للطلبة.

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