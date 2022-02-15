منطقتان عربيتان تُشطَب هويتهما الأصلية ويتغَيَّر وجههما العربي

2022/02/15 | 15:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.إسماعيل النجار || القدس والبحرين… قضية أُمَّة خابَت وعابَت فغابَت، لَم يبقىَ منها إلَّا إسمها، أما كُل ما فيها أصبَحَ لونهُ صهيوني، الآراء صهيونية، الإعلام صهيوني، الهوى صهيوني، السياسة صهيونية، حتى العبادة الإسلامية أدخلوا عليها هَزَّات الرأس الصهيونية.المغرب تصَهيَنَت، الإمارات تصَهيَنَت،البحرين تصَهيَنَت، السعودية تهَوَّدَت وتصهيَنَت وتأمرَكَت وتشيطَنَت، وأجرَمَت، وأحترفت الذُل والخنوع […]

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