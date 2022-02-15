كربلاء تباشر بسحب عينات دم من ذوي ضحايا سجن بادوش

2022/02/15 | 15:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء..باشر فريق من الطب العدلي ودائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، بسحب عينات دم من ذوي ضحايا سجن بادوش لمطابقة الحمض النووي للرفات مع ذويهم.وقال مدير الطب العدلي في كربلاء محمد عبدالله لوكالة / المعلومة / إن “فريق عمل من مؤسسة الشهداء ودائرة صحة كربلاء واللجنة الدولية لشؤون المفقودين تم تشكيله لسحب عينات […]

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