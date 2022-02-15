كربلاء.. شعبة سيطرة النداءات بالعتبة الحسينية تستعمل تقنية الاتصال الصامت

2022/02/15 | 15:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت شعبة سيطرت النداءات في العتبة

الحسينية المقدسة تقنية عالمية حديثة

يمكنها ان تختزل الجهد والوقت عبر

مخاطبة عشر جهات في وقت واحد على مختلف

الترددات وتعطي التعليمات لالاف

الموظفين بوقت واحد، كما ت

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