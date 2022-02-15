2022/02/15 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن توجه جديد يخص سعر صرف الدولار في البرلمان.

وقال النائب عن التحالف سالم العنبكي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجب على الحكومة المقبلة ان تجعل من اولوياتها اعادة سعر صرف الدولار نظرا لارتفاع اسعار النفط الى ما يقارب الضعف عن سعره في وقت رفع سعر الدولار والذي سيسهم برفد الميزانية وتأمين الرواتب بأريحية تامة".

واضاف، انه "ستكون لنا وقفة في مجلس النواب للضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف لان السعر الحالي تسبب باضرار كبيرة في السوق وللموظفين والطبقات الفقيرة في المجتمع".

وتابع العنبكي، ان "اثار رفع سعر الدولار ادت الى زيادة في ثراء الطبقات الغنية فقط على عكس ما يتم تداوله بانه حسن الوضع الاقتصادي للفقراء".

ولفت الى ان "راتب الموظف اصبح لا يكفيه الى نهاية الشهر بسبب فقدان العملة العراقية جزء من قيمتها امام الدولار ".

وبين ان "رفع سعر الدولار ادى الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمنزلية في الاسواق فضلًا عن ارتفاع اسعار الأدوية".

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