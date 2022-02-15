بينهم شخص انتحل صفة ضابط.. الإطاحة بـ7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ببغداد

2022/02/15 | 15:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على (7) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم منتحل صفة ضابط.وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد وملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة (الجنائية) بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة، من خلال الممارسات الأمنية، من ضبط (٤) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم منتحل صفة ضابط برتبة مقدم في جهاز المخابرات العراقي والمطلوب وفق أحكام المادة (١٦٠) من قانون العقوبات العراقي"، مشيرةً الى أن "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم له بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأوضحت أنه "في سياق متصل، تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، من تنفيذ واجب إلقاء القبض على متاجر بالمواد المخدرة، ضُبط بحوزته (١ كغم) من مادة الكريستال المخدرة بعد نصب كمين محكم له.



الى ذلك، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من تنفيذ واجب بحث وتفتيش مناطقي ضمن منطقة الديوان، ضبط خلاله مجموعة من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة، إضافة الى إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (٤١٣) من قانون العقوبات"، مبينةً أنه تم اُحالة المتهمون والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص، لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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