عمليات أمنية كبرى للبحث عن الأسلحة والمطلوبين للقضاء في ميسان

2022/02/15 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نفذت القوات الأمنية في ميسان ، اليوم الاثنين ، عمليات تفتيش واسعة ضمن القاطع الجنوبي لمحافظة ميسان ، للبحث عن المتهمين وتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء".وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان العمليات الامنية تضمنت دهم وتفتيش واسعة لمطاردة المطلوبين من تجار المخدرات والاسلحة ومثيري النزاعات العشائرية ، في مناطق قضاء قلعة صالح و ناحية العزير ، واسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع".وفي سياق متصل أكد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي ، إمكانية القوات الأمنية على فرض الأمن والاستقرار وقدرتها على مطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون في أبعد نقطة ضمن الموقع الجغرافي لمحافظة ميسان"./انتهى س

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