2022/02/15 | 15:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مسؤول الاعلام والاتصال الحكومي في محافظة النجف ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة النجف الأشرف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة ذكرى ولادته المباركة.ويرافق الكاظمي في زيارته الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلام محافظة النجف : الكاظمي سيحضر الحفل المركزي للعتبة العلوية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلام محافظة النجف : الكاظمي سيحضر الحفل المركزي للعتبة العلوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).