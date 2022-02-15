2022/02/15 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يصاب مئات آلاف الأطفال سنويا بأنواع مختلفة من مرض السرطان، وتعد فرص العلاج ونجاحه بالنسبة لهم أكبر بكثير مقارنة بالبالغين، إلا أن الكثير من الأسر لا تنتبه إلى الأعراض أو التغيرات التي تطرأ على أطفالهم إلا متأخرا، مما يؤثر على نجاح العملية العلاجية.وأوضح استشاري جراحة الأورام والسرطان، الدكتور علي الذهبي، في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما هي أسباب وأعراض سرطان الأطفال؟ first appeared on ايرث نيوز.

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