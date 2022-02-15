الايجابية تحسم مواجهة بغداد واربيل

2022/02/15 | 15:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انهى التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة أمانة بغداد أمام اربيل اليوم الثلاثاء ضمن دوري الكرة الممتاز.وتواجه الفريقان على ملعب بغداد في اطار مباريات الأسبوع 21 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتقدم بغداد أولاً في الدقيقة السادسة عن طريق جبار كريم، ليعدل اربيل بعدها لنتيجة عن طريق شيركو كريم من علامة الجزاء.وبهذا […]

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