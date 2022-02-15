مونديال كل عامين.. رأي حاسم من

2022/02/15 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحسب ما توصل إليه استفتاء أجرته نقابة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، نشر الثلاثاء، تعارض غالبية اللاعبين المحترفين فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل سنتين، المقترحة من الاتحاد الدولي (فيفا)، إذ تؤيد نسبة 75 في المئة الإبقاء على النظام الحالي كل أربع سنوات.

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