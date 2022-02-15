خبير يكشف عن مخالفة قانونية ودستورية بترشح ريبر احمد لرئاسة الجمهورية

2022/02/15 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عن الأطر القانونية بشأن تقديم حزب الديمقراطي الكردستاني مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال التميمي لوكالة /المعلومة /، إن “الأطر القانونية الخاصة بشان تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد لمنصب رئاسة الجمهورية يتحدد بقسمين: الأول أن مدة الترشح التي حددها مجلس النواب لتقديم مرشحين جدد هي ثلاثة أيام […]

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