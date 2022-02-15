الصفيح الأوكراني الحار فَخ أمريكي مزدوج يستهدف روسيا وأوروبا.

2022/02/15 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.اسماعيل النجار || هكذا سيكون مصير أي دولة من دُوَل العالم تقرر أن تسير في رَكْبِ السياسة الأمريكية.أوكرانيا واحدة من هذه الدُوَل التي تَخَلَّت عن أبُوَّة روسيا، واتَبَعَت سياسة واشنطن، فأصبحت رهينة المزاج الأمريكيِّ المهووس بِخَلْق الفِتَنِ وإشعال الحروب،فتحوَّلَت إلى أداة ووسيلة لتنفيذ سياسات الشيطان الأكبر، تستهدف أمن روسيا القومي وتهدُف […]

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