عراقيات على أبواب المحاكم غائبات عن عيد الحب

2022/02/15 | 16:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصادفة مؤلمة حين يتزامن موعد عيد الحب الذي يرسم تفاؤل العشاق ببناء بيت الزوجية، مع إعلان العراق لإحصائية خطيرة تكشف ارتفاع حالات الطلاق في البلاد وأكثرها في العاصمة بغداد.

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