موقف كورونا اليومي في العراق: انحسار الإصابات وارتفاع الوفيات

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 2984 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 5938 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 35 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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