السجن 15 عاما لمتاجر بالمواد المخدرة في كربلاء

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم

الثلاثاء، حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحق

احد المجرمين عن جريمة المتاجرة

بالمواد المخدرة.

وذكر بيان مقتضب لمجلس القضاء الاعلى

وتلقته وكالة نون الخبرية، ان "المحكمة

اصدرت

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