القبض على سبعة إرهابيين في صلاح الدين

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، القبض على سبعة إرهابيين في

محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "في إطار الجهد الاستخباري

لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابي

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