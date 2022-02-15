تحرير مختطفة واعتقال 2 من خاطفيها في البصرة

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرةافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بتحرير مختطفة واعتقال 2 من خاطفيها في البصرة.وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن " القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطفة واعتقال 2 من خاطفيها في قضاء الزبير في محافظة البصرة".وأضاف أن "العملية تمت من خلال متابعة كاميرات المراقبة والتعرف عليهم".

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