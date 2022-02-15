الكاظمي :الامام علي /ع/ صوت العدالة الإنسانية وانا اتشرف اليوم في النجف وهو المكان الذي حكم فيه

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الامام علي عليه السلامة هو صوت العدالة الإنسانية وانا اتشرف اليوم في النجف وهو المكان الذي حكم فيه، وهنا استشهد وهنا مرقده وهنا الحوزة العلمية والتاريخ ومراجع الدين العظام ، وهنا معقل اللغة العربية والشعر والادب والكلمات الخالدة والادب والفلسفة وكل المذاهب خرجت من علم علي ، يجب الحرص على استمرار النجف في مكانتها الانسانية وهي مصدر للعلم./انتهى

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