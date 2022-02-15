الكاظمي: الامام علي (ع) ادار الدولة بروحية التعاون والتنوع ووضع اسسها هنا في هذا المكان

2022/02/15 | 16:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:ان الامام علي (ع) ادار الدولة بروحية التعاون والتنوع ووضع اسسها هنا في هذا المكان ، وتعاطى مع الفتن والمؤامرات بروح الصبر والتسامح والمحبة ، ونحن اتباع علي جيل بعد جيل نتمسك بهذا الموروث./انتهى

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