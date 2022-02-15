هيئة الجمارك: ضبط حاوية سكائر مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

2022/02/15 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط حاوية سكائر مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر.وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز جمرك ام قصر الشمالي تمكن من ضبط حاوية ( سكائر اجنبية المنشأ ) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية وحسب قانون الجمارك المرقم 23 لسنة 1984”.واضاف البيان أن “تبادل المعلومات مع […]

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