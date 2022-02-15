موقع صيني: امريكا حذرت العراق صراحة من الانخراط في مبادرة الحزام والطريق

2022/02/15 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لموقع “سلك رود بريفنغ” ان هناك تصاعد في ارتباك العلاقات الصينية العراقية بسبب انقسام بغداد على نفسها بين الشرق والغرب ، مضيفا ان المسؤولين الامريكان حذروا الحكومة العراقية صراحة من الانخراط في مبادرة الحزام والطريق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الوكالة الامريكية رويترز زعمت ان العراق كان […]

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