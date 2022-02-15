النزاهة: منع هدر والتحقيق في أكثر من 15 ترليون دينار

2022/02/15 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن منع هدر والتحقيق في أكثر من 15 ترليون دينارٍ.وأوضحت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَتْ أو التي حققت فيها أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرَها بناءً على إجراءاتها والتي تمَّت إعادتها …

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