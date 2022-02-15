بالصور.. إنطلاق عمليات أمنية لضبط الأمن في محافظة ميسان

2022/02/15 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شرطة ميسان ،اليوم الثلاثاء، بضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، خلال عمليات أمنية لضبط الأمن في المحافظة.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في ، إن “مفارز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث، وقوة من فوج القوات الخاصة الأول والثاني وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية، شرعت فجر اليوم بعمليات المداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، ونصب السيطرات المفاجئة لغرض إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة”.

وأضافت، أنه “تم ضبط أسلحة من نوع كلاشينكوف عدد (19) وبندقية نوع سمنوف ومسدس عدد (4) وعدد من مخازن الاعتدة بالإضافة الى (460) إطلاقة، فضلاً عن اعتقال متهمين إثنين ، فيما تم التعامل مع الأسلحة المضبوطة اصولياً”.

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