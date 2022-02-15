اسباب مروعة تجبر اطباء العراق على الهروب للخارج

2022/02/15 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت الكوادر الطبية في #صلاح_الدين من هجرة الأطباء خارج البلد وترك عملهم بسبب تكرار الاعتداءات والتهديدات العشائرية,, وقال أطباء لمراسل التغيير فراس الحسني إن الظرف الحالي يحتم على الجهات المعنية تفعيل قانون حماية الكوادر وإيقاف ظاهرة الاعتداءات..

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