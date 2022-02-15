بالصور… اللون الأبيض يجتاح ملعب الزوراء قبل افتتاحه

2022/02/15 | 16:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ جمهور نادي الزوراء الرياضي، بالتدفق إلى ملعب الزوراء الجديد في بغداد تمهيداً لافتتاحه مساء اليوم.واجتاح اللون الابيض مدرجات ملعب المباراة قبل ساعات من افتتاحه وبعد انتظار دام 10 أعوام.وسيواجه الزوراء فريق الديوانية ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز بكرة القدم.

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