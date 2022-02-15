حقوق: الاتحادية قطعت الطريق أمام التصرف الكردي “غير الشرعي” بالثروة النفطية

2022/02/15 | 16:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..ثمن رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري، الثلاثاء، قرار المحكمة الإتحادية واصدارها حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان والزامه بتسليم الإيرادات إلى بغداد .وقال العامري، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “إقليم كردستان ومنذ سنوات عدة يصدر النفط ويتسلم وارداته بعيدا عن سلطة […]

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