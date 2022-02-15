"نسيان" طفل كويتي عاما بثلاجة مستشفى.. واعتذار بقطعة "شوكولاتة"

2022/02/15 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محامي أسرة طفل كويتي ولد ميتا إنه رفع دعوى قضائية ضد مستشفى بعد أن أبقى الطفل لأكثر من عام في ثلاجة المستشفى بحجة "نسيانه"

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