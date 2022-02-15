روسيا تسحب بعض قواتها من مناطق مجاورة لأوكرانيا

2022/02/15 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بعض قواتها في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا عادت إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات، في خطوة من شأنها أن تخفف من حدة الخلاف بين موسكو والغرب.وكالة “إنترفاكس” الروسية نقلت عن الوزارة قولها، إنه “بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق […]

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