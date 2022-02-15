دولة القانون تشخص ثلاثة أسباب تحول دون حصول الكاظمي على ولاية ثانية

2022/02/15 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..شخص القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الثلاثاء، 3 أسباب مهمة تمنع حصول الكاظمي على الولاية الثانية.وقال العتبي لـوكالة /المعلومة /، إن “التجديد لمصطفى الكاظمي صعب جدا اذا لم نقل مستحيل ولاسباب ثلاثة مهمة ابرزها ان 70-80% من القوى السياسية في البلاد ليست مع هذا الخيار بالاضافة الى سوء ادارته […]

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