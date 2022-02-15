الاتحاد الوطني يلمح الى أن قرار “الاتحادية” بشأن نفط الإقليم تدخلت فيه “أجندة سياسية”  

2022/02/15 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لمح قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز في كردستان خاضع لـ”أجندة سياسية”، فيما بين انه لن يساعد بحل الأزمة المزمنة بين بغداد واربيل حول النفط.وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله في تصريح لوكالة ايرث نيوز إن “كل قرارات المحكمة […]

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