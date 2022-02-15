بواجبين منفصلين.. هيأة المنافذ الحدودية تضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد

2022/02/15 | 16:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد.وذكر بيان لها انه “حسب توجيهات السيد رئيس هياة المنافذ الحدودية اللواء، عمر الوائلي، كثفت كوادر الهيأة واجباتها المكلف بها، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق مع مكتب جهاز المخابرات الوطني من ضبط حاويتين بداخلهما (سكائر + بطاريات) […]

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هيأة المنافذ الحدودية تضبط (4) حاويات مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد أولاً على الايام نيوز.

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