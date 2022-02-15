وزير الدفاع العراقي: فرقة القوات الخاصة أصبحت جاهزة لأي طارئ (فيديو)

2022/02/15 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الثلاثاء، ان فرقة القوات الخاصة المشكلة حديثاً أصبحت جاهزة لاستخدامها في أي طارئ.

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ونشرت الوزارة في مقطع مصور، جانب من تدريبات الفرقة، وحديثا لوزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الذي اكد ان فرقة القوات الخاصة التي أمر بتشكيلها عند تسنّمه وزارة الدفاع، اصبحت جاهزة ونستخدمها في أي طارئ.

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