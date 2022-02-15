البرلمان يدعو للتدقيق في الملفات المقدمة لمؤسستي الشهداء والسجناء

2022/02/15 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، رئيس

مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي،

ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين

السلطاني، للاطلاع على وضع المؤسستين

والتحديات التي تواجههم و

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