بالصور ..زيارة الكاظمي لمرقد الامام علي /ع/ وحضوره احتفالية ذكرى ولادة امير المؤمنين

2022/02/15 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ بالصور ...زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمرقد الامام علي عليه السلام وحضوره احتفالية العتبة العلوية المقدسة لمناسبة ذكرى ولادة امير المؤمنين./انتهى

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