2022/02/15 | 16:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توعد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بإستجواب امانة بغداد في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في مدينة الصدر.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان:" ان الزاملي ترأس ، اليوم، اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع تردي الخدمات في مدينة الصدر واسباب تلكؤ الاعمال فيها، بحضور النواب من ممثلي مدينة الصدر وأمين بغداد ووكلائه والمدراء العامين لبلدية الصدر الاولى والثانية".واكد الزاملي ان الدورة الحالية لمجلس النواب تختلف عن سابقاتها, ولن يكون امامها سوى النجاح, ولا يمكن لها مجاملة اية جهة واي مسؤول كان على حساب معاناة الشعب وبخاصة سكان المناطق المحرومة والمهملة خدمياً، مشيرًا الى ان النجاح يبدأ بأعمار "مدينة الصدر" بأعتبارها الاكثر اهمالاً والاكثف سكاناً ، والانطلاق إلى باقي مناطق ومحافظات العراق.وطالب امانة بغداد بتقديم الكشوفات والبيانات المالية والتعاقدية لمجلس النواب لتدقيقها، وطرح رؤية خدماتية شاملة للنهوض بواقع "مدينة الصدر" وتأطيرها بجدول زمني محدد، مشددًا على ان مدينة الصدر لن تبقى مهملة وقد تكون "امانة بغداد" اول المستجوبين تحت قبة البرلمان، اذا ما قصرت في تقديم الخدمات للمواطنين وتنصلت عن تنفيذ المشاريع في العاصمة بغداد عمومًا ومدينة الصدر خصوصاً./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يتوعد بإستجواب امانة بغداد في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يتوعد بإستجواب امانة بغداد في حال تنصلها عن تنفيذ مشاريعها في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).