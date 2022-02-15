2022/02/15 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل الظروف التي تهدد بلاده بغزو روسي، ظهر الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقطع فيديو مع زوجته، بمناسبة عيد الحب، حيث أكد وجوده في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني في مقطع الفيديو في تحدٍ للرئيس الروسي فلادمير بوتين برفقة زوجته: “نحن معا، نحن في المنزل، نحن في أوكرانيا”، وذلك بالتزامن مع اشتعال الوضع على الحدود من قبل القوات الروسية.

بفيديو رومانسي مع زوجته ..الرئيس الأوكراني ينفي شائعة هروبه ويدعو للحب وسط ترقب لغزو روسي محتمل #فولوديمير_زيلينسكي #فلادمير_بوتين #العراق #أوكرانيا #روسيا #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/VMu592mSnB

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) February 15, 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفيديو رومانسي.. الرئيس الاوكراني ينفي شائعات هروبه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفيديو رومانسي.. الرئيس الاوكراني ينفي شائعات هروبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).