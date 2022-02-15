الصحة العراقية: 35 وفاة و2984 اصابة جديدة بكورونا

2022/02/15 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بوفيات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب الموقف الوبائي ، فأن “مختبرات الوزارة 35 حالة وفاة جديدة و2984 إصابة اضافة الى 5938 حالة شفاء”.

وكانت الوزارة سجلت امس 25 حالة وفاة و3011 إصابة فضلا عن 6171 حالة شفاء من الفيروس.

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