الدكة العشائرية والقرابات.. نائب يوجه نداءً للكاظمي: استبدل القيادات الأمنية في ميسان بهؤلاء!

2022/02/15 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب عضو مجلس النواب ياسر وتوت، اليوم الثلاثاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتبديل القيادة الأمنية للأفواج من تشكيلات الشرطة في ميسان.

وقال وتوت في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "المشكلة الأمنية في محافظة ميسان هي عشائرية وبما دوام المنتسب في وزارة الداخلية بنفس منطقته فهو لا يستطيع تطبيق القانون واعتقال المتسببين بالخروقات الأمنية لأنه قد يتعرض إلى (الدكة العشائرية) او القتل".

وأضاف، أنه "يجب في هذا الحالة استبدال قوات الشرطة في ميسان بقوات المحافظات القريبة الناصرية او السماوة لحل هذه المشكلة جذرياً".

وتابع وتوت، أن "اجراءات استدعاء الجيش في اي خرق أمني يحدث غير صحيحة حيث يجب ان يكون الجيش بعيداً عن المدن وان توجه قوته لضرب الإرهاب وحفظ سيادة البلد".

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