محتجون يقطعون طريق الديوانية - بابل

2022/02/15 | 16:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةاقدم عددا من المحتجين، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق محافظتي الديوانية – بابل احتجاجا على تردي الخدمات.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان "عددا من المواطنين المحتجين اقدموا على قطع الذي يربط محافظتي الديوانية وبابل من جهة ناحية السنية".

واضاف ان "المحتجين قاموا بإشعال الاطارات لقطع الطريق احتجاجا على تردي الخدمات".

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