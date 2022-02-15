الحشد يطيح بثلاثة دواعش “خطرين” في الشرقاط

2022/02/15 | 17:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط /التحقيقات والامن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء الشرقاط ضمن قاطع محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان ان “عملية القاء القبض جرت بعد استحصال الموافقات القانونية وإصدار اوامر قبض، حيث تم القاء القبض […]

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