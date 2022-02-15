هناك ضغوطات لايقافنا.. الكاظمي: أمامنا خياران إما الدولة وإما الفوضى

2022/02/15 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

أهمّ ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال ترؤسه لجلسة

مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء:

منذ اليوم الأول، تعهّدنا أمام شعبنا أن

نتحدث بصراحة وشفافية في مختلف

المجالات، وأن نشخص

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