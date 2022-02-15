الداخلية تكشف عن معلومات تتعلق بتجار دوليين يورّدون المخدرات للعراق

2022/02/15 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات

التابعة لوزارة الداخلية، اليوم

الثلاثاء، وجود قاعدة بيانات متكاملة

عن أساليب وطرق دخول المواد المخدرة الى

البلاد فضلاً عن امتلاكها معلومات عن

تجار دوليين يوردونها ل

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