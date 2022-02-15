زاخو والقاسم والنفط يحققون المطلوب في الجولة 21

2022/02/15 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ خطفت فرق زاخو والقاسم والنفط، انتصاراتها من منافسيها الكرخ والصناعة ونوروز في افتتاح منافسات الجولة (21) من مسابقة دوري الكرة العراقي الممتاز للموسم الحالي.وتمكن فريق زاخو من العودة الى ميدانه بفوز مهم على حساب مستضيفه الكرخ وبهدف دون مقابل سجله اللاعب المحترف فرانك سيدرك في الدقيقة (47) من عمر المباراة.ووصل فريق زاخو الى النقطة (33) بينما تجمد رصيد نقاط الكرخ عند (18) نقطةوسجل فريق القاسم فوزاً مهما على حساب مستضيفه فريق الصناعة وبهدف دون مقابل أيضا احرزه اللاعب احمد تركي في الدقيقة (52) من زمن المواجهة.ووصل فريق القاسم الى النقطة (24) وهو ذات الرصيد من النقاط التي توقف عنده فريق الصناعة.وأكرم فريق النفط ضيفه فريق نوروز بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب النفط.ويدين النفط في فوزه الى لاعبيه احمد عبد الرزاق وحسام جاد الله وكرار محمد الذين تعاقبوا على تحقيق الفوز الثلاثي لفريق النفط في الدقائق (1 و 55 و 81) بينما نجح شوانه قادر من احراز هدف نوروز الوحيد في الدقيقة (55).وأصبح رصيد النفط (30) نقطة بينما بقي رصيد نوروز عند (20) نقطة./انتهى

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