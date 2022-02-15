جيمس بولارد: التضخم يزيد تعاسة الأميركيين

2022/02/15 | 17:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم المرتفع يجعل الأميركيين تعساء ، مشددا على ضرورة أن يكثف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملته لإعادة السيطرة على الأسعار.وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، أن “هذا التضخم الذي نراه، سيئ للغاية بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث إن الأجور الحقيقية آخذة […]

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