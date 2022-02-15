2022/02/15 | 17:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي في حسابه على تويتر، الثلاثاء، صورة جمعته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقبال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، له خلال زيارته الرسمية للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتركية.. حسين الجسمي يؤدي إحدى أغاني أردوغان المفضلة بمناسبة زيارته الإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتركية.. حسين الجسمي يؤدي إحدى أغاني أردوغان المفضلة بمناسبة زيارته الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).